«Устранить бреши в ВСУ». На Украине досрочно освободили 3,8 тысячи заключенных

Guardian: Украина освободила 3,8 тысячи заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

Украинские власти досрочно освободили несколько тысяч заключенных. Об этом сообщила газета Guardian .

«Три тысячи восемьсот заключенных освобождены досрочно в соответствии с новой схемой, призванной устранить бреши в ВСУ», — написали журналисты.

Интерес к вступлению в Вооруженные силы Украины выразили 5,9 тысячи осужденных, но некоторым из них отказали из-за состояния здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал проект закона о мобилизации преступников, отбывающих наказание в тюрьмах. По состоянию на конец мая, в ряды ВСУ вступили почти 800 заключенных.

На прошлой неделе в плен к российским бойцам попали первые военные из батальона бывших заключенных «Шквал». Его сформировали на базе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура».