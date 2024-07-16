Первые экс-заключенные из батальона «Шквал» ВСУ оказались в плену

«ВД»: на Украине в плен попали первые экс-заключенные из батальона «Шквал» ВСУ

В плен к российским военным попали первые бойцы из батальона бывших заключенных «Шквал», который недавно сформировали в ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Мир Перезагрузка».

Авторы публикации показали видео пленения бойцов в Новоселовке Первой на территории Донецкой Народной Республики. Два украинских экс-заключенных вышли из подвала с поднятыми руками и легли на землю. Российский военный в это время проверял обстановку вокруг, потом одного из пленных оттащили в сторону.

Батальон «Шквал» сформировали на базе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура». Его костяк составили бывшие заключенные, получившие амнистию в рамках мобилизации на Украине. Их отправили на Авдеевское направление в зону СВО для контратаки, которая в итоге провалилась, уточнил Telegram-канал «Военное дело».

В Часовом Яре российский боец сумел пленить четырех украинских солдат во время штурма жилого дома, где засел противник.