«Устал и даже не слушает». Зеленский решил уволить Шмыгаля

Зеленский устал от премьера Шмыгаля и хотел бы его уволить

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, планирует уволить премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники.

«Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже», — заявил один из них.

По его словам, Зеленский постоянно хочет креативных решений и предложений, а Шмыгаль не может их дать в нужном объеме.

По информации другого источника, это уже «второе мероприятие на увольнение Шмыгаля за последние два месяца».

Предполагается, что новым премьером может стать первый заместитель премьера, министр экономики Юлия Свириденко или председатель правления компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин предполагал, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак с высокой степенью вероятности лишится своей должности.