Замдиректора Института стран СНГ Жарихин: вероятность того, что Ермака уволят, достаточно высокая

Западные СМИ начали писать о концентрации власти в руках главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В связи с этим вероятность того, что Ермака уволят, достаточно высокая, сообщил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин сайту MK.Ru.

По словам эксперта, Зеленский потерял легитимность внутри страны, но сохранил внешнюю легитимность. При этом Офису президента стал мешать Ермак, который легитимность не терял и делал вещи, не входящие в планы Запада.

Отмечается, что ранее Times назвала Ермака организатором увольнения Залужного с поста главкома ВСУ.

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