ВС России уверенно наступают в зоне спецоперации и продвигаются сквозь ослабленные украинские позиции на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил обозреватель газеты The New York Times Констан Меэ.

По его данным, российские военные продвигаются самыми быстрыми темпами с 2022 года и каждый месяц освобождают сотни квадратных миль. Обозреватель также рассказал, что украинские позиции сильно ослабли из-за острой нехватки солдат.

«Эмиль Кастехельми, военный аналитик финской компании Black Bird Group, заявил, что с сентября по ноябрь Россия захватила более 600 квадратных миль украинской территории, что примерно вдвое больше площади Нью-Йорка», — подчеркнул Меэ в своем материале.

Ранее отставной подполковник Пентагона Дэниэл Дэвис осудил президента Украины Владимира Зеленского за отказ от мирных переговоров. По его словам, из-за нежелания украинского лидера вести диалог гибнет все больше людей.