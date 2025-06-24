Подробности налета БПЛА в Красногорске. Что происходило после попадания дрона в высотку
Экстренные службы оперативно прибыли к месту удара БПЛА в Красногорске
Экстренные службы оперативно прибыли к месту удара БПЛА в Красногорске, в результате которого произошел пожар в одной из квартир. Детали атаки 360.ru рассказал очевидец Юрий, находившийся в соседнем здании.
«Первый взрыв услышали, подбежали к балкону, и уже секунд 20 прошло, стали от балкона отходить, я услышал звук пропеллера, дроновый звук и хлопок», — поделился житель.
Юрий и его коллега вышли на улицу.
«Мы выбежали, когда воспламенение уже было. Очень быстро очень все произошло. <…> Кто-то рассказывал, что слышали даже ПВО. То есть было слышно ПВО сначала, а потом прилет. Слава богу, что все обошлось, все живы», — отметил очевидец.
Он видел, как госпитализировали пострадавшего мужчину. Раненый выглядел нормально, рассказал Юрий.
«Он сам шел, даже рассказывал тут стоял», — добавил свидетель ЧП.
Мужчина не исключил, что жильцы потушили пожар в доме до приезда спасателей.
«Когда приехала пожарка, уже все потушили. <…> Но пламя было хорошее, я так понял, крыша тоже загорелась. Эвакуировали весь подъезд. Люди сразу пункт организовали, воду раздавали, и заместитель главы до сих пор там ходит, сразу же приехала. Мы пока добежали — от 10 до 15 минут — уже все были: Росгвардия, полиция, пожарные, скорые помощи, реанимации, все были», — рассказал Юрий.
По его оценке, экстренные службы сработали оперативно.
Смотрим — все под контролем, уже все делают, тушат. Все оперативно, очень хорошо, слава богу, что обошлось.
Юрий
очевидец
Юрий рассказал, что после атаки БПЛА в пострадавшем доме в одном подъезде отключили электричество.
«Как видели, пока темно было, электричество отключили сразу же во всем подъезде. Жителей эвакуировали, я так понял, сами жители. <…> Не было никакого страха», — сообщил жилец.
Атака на Красногорск произошла минувшей ночью. Всего над Московской областью средства ПВО сбили два беспилотника.