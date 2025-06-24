Подробности налета БПЛА в Красногорске. Что происходило после попадания дрона в высотку

Экстренные службы оперативно прибыли к месту удара БПЛА в Красногорске, в результате которого произошел пожар в одной из квартир. Детали атаки 360.ru рассказал очевидец Юрий, находившийся в соседнем здании.

«Первый взрыв услышали, подбежали к балкону, и уже секунд 20 прошло, стали от балкона отходить, я услышал звук пропеллера, дроновый звук и хлопок», — поделился житель.

Юрий и его коллега вышли на улицу.

«Мы выбежали, когда воспламенение уже было. Очень быстро очень все произошло. <…> Кто-то рассказывал, что слышали даже ПВО. То есть было слышно ПВО сначала, а потом прилет. Слава богу, что все обошлось, все живы», — отметил очевидец.