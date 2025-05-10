Франция, Великобритания, Германия и Польша пригрозили России новыми санкциями, если Кремль не согласится на 30-дневное прекращение огня на условиях Украины. Заявление опубликовали на официальном портале британского правительства.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск заявили, что готовы «наращивать давление» на Москву, пока она не примет предложенную ими инициативу.

«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире», — говорится в заявлении.

Ранее Макрон попытался привлечь президента США Дональд Трампа к европейскому проекту урегулирования ситуации на Украине. До этого директор фонда «Историческая память» Александр Дюков в эфире радио Sputnik высказался о вероятной роли Китая в урегулировании украинского конфликта. По его словам, она могла бы «оказаться полезной».