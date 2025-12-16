Ушедшим на фронт заключенным ужесточили наказание за дезертирство

Госдума повысила до 20 лет срок за дезертирство для воюющих заключенных

Наказание от 10 до 20 лет лишения свободы за самовольное оставление боевых позиций грозит ушедшим на фронт бывшим заключенным, а также фигурантам приостановленных уголовных дел. Это следует из одобренного Госдумой документа, опубликованного в электронной базе законопроектов .

Законопроект также усиливает наказание за самоволку для освобожденных от уголовного наказания из-за прохождения военной службы.

Если бывший заключенный оставит боевую позицию или часть более чем на 10 дней, то его лишат свободы на срок от двух до шести лет. Если самоволка продлится месяц, то наказание увеличится до восьми лет лишения свободы.

В отзыве правительства к законопроекту говорится, что необходимые поправки в Уголовный кодекс России поддержал Верховный суд, так как законопроект направлен на укрепление военной безопасности страны и обеспечение ее обороноспособности в особые периоды.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ужесточение наказания для бывших заключенных за нарушение условий контрактов Министерства обороны в середине сентября. Для этой категории военнослужащих в статьях Уголовного кодекса появятся отдельные составы преступлений за дезертирство, уклонение и самоволку.