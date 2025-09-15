Кабмин одобрил ужесточение наказания за дезертирство для экс-заключенных

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки об ужесточении ответственности для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны и нарушивших его условия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы заседания.

Согласно документу, изменения коснутся статей 337, 338 и 339 УК России — самовольное оставление части, дезертирство и уклонение от службы путем симуляции болезни. Для этой категории военнослужащих предлагается ввести особо квалифицированные составы преступлений.

Так, за самовольное оставление части бывшим заключенным может грозить от семи до 12 лет лишения свободы. Сейчас максимальное наказание для всех военнослужащих за аналогичное нарушение — пять лет.

Ранее в Ленобласти пьяный дезертир до смерти забил сожительницу.