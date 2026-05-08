В США заявили, что не хотят тратить время на разрешение конфликта на Украине

Рубио: США не хотят тратить время и усилия на разрешение кризиса на Украине

В Соединенных Штатах пришли к выводу, что усилия по разрешению украинского кризиса застопорились. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщило РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон сохраняет готовность играть посредническую роль в урегулировании конфликта, однако не собирается тратить время на усилия по этому вопросу, если не увидит прогресса в переговорах.

«Мы не хотим тратить время и инвестировать силы в процесс, который не продвигается вперед», — сказал Рубио.

Ранее стало известно, что Кремль не увидел причин для нового раунда переговоров по Украине. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, новый раунд не имеет смысла, пока ВСУ остаются в Донбассе.