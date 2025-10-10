Россия поддержала бы присуждение Нобелевской премии мира Дональду Трампу. Об этом заявил журналисту Life.ru Александру Юнашеву помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас спросили», — сказал он.

Также Ушаков признался, что его удивила готовность украинских властей поддержать американского лидера в качестве нобелевского лауреата, при условии что США передадут ВСУ ракеты большой дальности Tomahawk.

«То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная, но, если в таких категориях люди мыслят, это говорит о том, что они из себя представляют», — поразился помощник Владимира Путина.