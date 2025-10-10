Сегодня 12:01 В Кремле заявили о готовности поддержать Нобелевскую премию мира Трампу Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Россия поддержала бы присуждение Нобелевской премии мира Дональду Трампу. Об этом заявил журналисту Life.ru Александру Юнашеву помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас спросили», — сказал он.
Также Ушаков признался, что его удивила готовность украинских властей поддержать
американского лидера в качестве нобелевского лауреата, при условии что США передадут ВСУ ракеты большой дальности Tomahawk.
«То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная, но, если в таких категориях люди мыслят, это говорит о том, что они из себя представляют», — поразился помощник Владимира Путина.
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте