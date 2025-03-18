Ушаков напомнил об атаках ВСУ на фоне предложений о перемирии

Ушаков: Россия не потеряла надежды на перемирие, но ВСУ продолжили атаки

Фото: РИА «Новости»

Россия продолжает надеяться на прекращение огня, однако видит эскалацию ударов ВСУ по территории страны. Об этом изданию «Коммерсант» заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Он напомнил, что с момента предложения американского президента Дональда Трампа о перемирии прошла неделя и за это время украинская сторона предприняла самую мощную в истории атаку БПЛА по России.

«Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им (президенту Владимиру Путину и Трампу. — прим. ред.) надо говорить друг с другом», — добавил Ушаков.

Помощник российского лидера отметил, что Путин созванивался с американским коллегой только 12 февраля. После визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа главы государств больше не контактировали.

«Единственный разговор был 12 февраля. А когда говорится „мы позвонили“ <…> это что-то другое имеется в виду», — подчеркнул Ушаков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телефонные переговоры президентов России и США. Они созвонятся во второй половине дня 18 марта. Повестку обсуждения двух лидеров Песков раскрывать отказался.

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