Ушаков напомнил об атаках ВСУ на фоне предложений о перемирии

Ушаков: Россия не потеряла надежды на перемирие, но ВСУ продолжили атаки

Россия продолжает надеяться на прекращение огня, однако видит эскалацию ударов ВСУ по территории страны. Об этом изданию «Коммерсант» заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Он напомнил, что с момента предложения американского президента Дональда Трампа о перемирии прошла неделя и за это время украинская сторона предприняла самую мощную в истории атаку БПЛА по России.

«Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им (президенту Владимиру Путину и Трампу. — прим. ред.) надо говорить друг с другом», — добавил Ушаков.

Помощник российского лидера отметил, что Путин созванивался с американским коллегой только 12 февраля. После визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа главы государств больше не контактировали.

«Единственный разговор был 12 февраля. А когда говорится „мы позвонили“ <…> это что-то другое имеется в виду», — подчеркнул Ушаков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телефонные переговоры президентов России и США. Они созвонятся во второй половине дня 18 марта. Повестку обсуждения двух лидеров Песков раскрывать отказался.