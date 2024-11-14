Ущерб российским регионам от атак ВСУ оценили в 60 миллиардов рублей

Сотрудники ведомства провели экспертизы и изучили пострадавшие от атак украинских боевиков объекты Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В процессе специалисты исследовали более 25 тысяч зданий, отметили в пресс-службе.

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили о работе по установлению ущерба. В общей сложности судебно-экспертный центр за год выполнил около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз.

Ранее украинская армия атаковала Энергодар, жертвой удара стал местный житель. Глава города Эдуард Сеновоз рассказал, что 13 ноября прогремело как минимум восемь взрывов. Два из них раздались в центре Энергодара — в районе улицы Советской.