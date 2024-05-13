«Ущерб колоссальный». На Украине оценили разрушения энергетических объектов | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 20:53 «Ущерб колоссальный». На Украине оценили разрушения энергетических объектов Министр Галущенко: энергосистеме Украины нанесли сильнейший ущерб с начала СВО Unsplash

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Украинской энергосистеме нанесли самый сильный ущерб с начала специальной операции, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко. Его выступление транслировал телеканал ARD.

Во время последних атак Украина лишилась электростанций, которые генерировали до восьми гигаватт энергии. Это большой показатель, так как зимой в среднем вырабатывают до 18 гигаватт.

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«Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годами он намного больше», — подчеркнул Галущенко.

На прошлой неделе компания «Укрэнерго» сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины по вечерам из-за дефицита в энергосистеме. Галущенко также призвал жителей экономить электричество.