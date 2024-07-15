Урожайное станет новым плацдармом для ВС России

Рогов: освобожденное Урожайное будет новым плацдармом для продвижения ВС РФ

Фото: РИА «Новости»

Освобождение села Урожайное на Времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение, потому что станет новым плацдармом для продвижения ВС России. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что войска России плавно выдавливают украинских боевиков с позиций на нескольких направлениях запорожской линии фронта. Благодаря этому у националистов ВСУ не получается окопаться и перегруппироваться.

Ранее Минобороны России заявило, что ВС РФ освободили Урожайное в Донецкой Народной Республике. Село под контроль взяло подразделение группировки войск «Восток». Сейчас бойцы России зачищают и разминируют поселок.

За день до этого ВС РФ подняли российский флаг над зданием администрации Урожайного. Потом бойцы продвинулись к северной части населенного пункта.

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