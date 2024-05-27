Российские операторы FPV-дронов в зоне спецоперации уже побили рекорд легендарного советского снайпера, героя СССР Василия Зайцева. Один из них ликвидировал с помощью коптеров более 300 солдат ВСУ, рассказал РИА «Новости» инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Пиночет.

«Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева», — заявил он.

Он напомнил, что Зайцев ликвидировал более 240 фашистов.

Если говорить об операторах FPV-дронов, то их подготовка занимает от двух до трех недель. Снайперу же требуется как минимум полгода для приобретения необходимых навыков.

Кроме того, существуют и другие трудности. Снайпер должен скрытно выдвинуться к линии боевого соприкосновения, занять и замаскировать позицию, выжидать, наблюдать, а после выстрела сразу ее покинуть.

Оператору дронов проще, так как она может действовать на большом расстоянии. И целей больше, начиная от солдат в окопе и заканчивая техникой. В заключение Пиночет добавил, что сейчас мы «стоим на пороге войны будущего».

Ранее опубликовали кадры боевой работы группировки войск «Юг» в Клещеевке, где российские бойцы развернули флаг ФР и копию Знамени Победы.