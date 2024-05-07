Уровень удовлетворенности бойцов СВО условиями для трудоустройства повысят к 2030 году | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 19:14 Уровень удовлетворенности бойцов СВО условиями для трудоустройства повысят к 2030 году Путин поручил повысить удовлетворенность бойцов СВО в сфере трудоустройства РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин распорядился повысить уровень удовлетворенности бойцов СВО условиями для медреабилитации, переобучения и трудоустройства. Это поручение вошло в обширный указ главы государства о национальных целях развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства», — указали в документе.

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Опубликованный на сайте Кремля указ президент подписал в целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития России, укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета. Еще одна задача касается увеличения численности населения и повышения уровня жизни людей.

Во вторник, 7 мая, Путин официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.