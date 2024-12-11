«Уронят кирпич на голову». Планы США отправить ядерные бомбы ВСУ назвали бессмысленными

Руководство США вряд ли решится отправить на Украину авиационные ядерные бомбы B-61, так как в стране нет необходимых для их использования самолетов. Об этом 360.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«B-61 — это бомба авиационная. Зачем их размещать их на Украине — непонятно. Там самолетов нет, поэтому размещать их бессмысленно», — объяснил он.

Эксперт напомнил, что B-61 уже складируются у союзников США: в Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции.

«Любое подобное размещение [на Украине] вызовет наш удар по этим бомбам, так что они сами, мягко говоря, сами уронят себе кирпич на голову. Поэтому я сильно сомневаюсь, что они это сделают», — отметил он.

По его словам, бомбы не защитят Украину от нового комплекса «Орешник» и не могут ему противостоять.

«„Орешник“ — не ядерное оружие и не оружие массового поражения. Это гиперзвуковое оружие, которое не несет за собой ни световое излучение, ни ударную волну, ни магнитный импульс, ни радиационное заражение местности», — подчеркнул аналитик.

Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт предположил, что США могут складировать ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше в ответ на испытания «Орешника». Отправка боеприпасов уменьшит шансы на мирное урегулирование конфликта, подчеркнул он.