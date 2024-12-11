TNI: на Украине в ответ на «Орешник» разместят ядерные бомбы США B-61

Американское руководство может разместить на Украине ядерные бомбы B-61 в ответ на боевые испытания комплекса «Орешник». Об этом в журнале The National Interest сообщил аналитик Брэндон Вайхерт.

«Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не состоит в НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что альтернативным вариантом для размещения ядерных бомб может стать Польша. Республика является полноправным членом Североатлантического альянса и имеет право участвовать в программе обмена таким оружием, объяснил он.

По его словам, данный шаг только дестабилизирует ситуацию и уменьшит шансы на урегулирование конфликта дипломатическим путем.

Ранее канадский политолог Алан Фриман допустил, что Украина может устроить ядерный инцидент, чтобы сорвать переговоры с Россией. Таким образом страна привлечет к себе внимание Запада и попытается заставить США оказать поддержку ВСУ.