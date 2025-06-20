Уроки мужества начались в детских лагерях в Котельниках

Для воспитанников летних оздоровительных лагерей в Котельниках начали проводить патриотические мероприятия в рамках проекта «Классные встречи». Детям рассказывают о любви к Родине и о важных жизненных уроках.

Участвуют в таких встречах ветераны специальной военной операции. Они рассказывают школьникам о своем боевом опыте.

Так, в школе № 2 для воспитанников лагеря провели мероприятие с участником боевых действий — членом Ассоциации ветеранов СВО округа. Он рассказал о служебном долге, любви к Родине и боевых задачах.

Ребята смогли задать герою все интересующие из вопросы. Также они передали ветерану письма, рисунки и памятные сувениры.

Ранее мы рассказывали о том, что программа ко Дню молодежи пройдет в Кузьминском лесопарке в Котельниках. Для жителей организуют культурные, развлекательные и спортивные мероприятия.