Урок памяти ко Дню защитника Отечества прошел в Мытищах

Встреча стала не просто данью уважения к истории и героям, но и живым свидетельством того, как подвиг и самоотверженность продолжают вдохновлять молодое поколение.

Студенты почтили память выпускника филиала Евгения Мелкозерова. Он служил в артиллерийском дивизионе с начала спецоперации. В марте 2023 года Евгений ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей под непрекращающимся огнем противника. Посмертно бойца наградили орденом Мужества.

Участие в мероприятии приняли также мать погибшего героя Татьяна Мелкозерова, заместитель руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Валерий Калинин и действующий боец СВОи, студент филиала Даниил. Они рассказали, чем живут бойцы на фронте, что значат для них семья, вера и боевое братство.