Урок мужества в память о бойце СВО прошел в школе в Ногинске

Урок мужества, посвященный 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Центре образования № 21 Богородского городского округа. С кадетами встретились родственники выпускника этой школы, погибшего в специальной военной операции, Дениса Мельцаева — мама Зинаида Владимировна и дочь Алена.
Зинаида Владимировна и Алена Мельцаевы рассказали школьникам о детстве своего сына и отца, о его отношении к учебе, решении стать военным и отправиться на спецоперацию и обстоятельствах его гибели. Денис ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Учился в школе № 21 с первого по десятый классы. Окончил музыкальную школу по классу «гитара». Проходил воинскую службу в составе ракетных войск стратегического назначения. Получил высшее образование по специальности «Информационно-измерительная техника и технология». Волонтером неоднократно возил гуманитарную помощь в Донецк. При исполнении воинского долга погиб на Авдеевском направлении Донецкой Народной республики.
Школьники очень внимательно слушали рассказ близких бойца. В мероприятии принял участие депутат Богородского округа Евгений Секирин. В честь Дня Победы он подарил кадетам книгу памяти «Они погибли в битве под Москвой».
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