Урок мужества провели для гимназистов бойцы СВО в Люберцах

Ветераны специальной военной операции провели «Урок мужества и цифровой грамотности» для учащихся гимназии № 1 в Люберцах. На встрече они поделились личными историями и рассказали школьникам о безопасности в интернете.

Мероприятие организовали совместно с военно-патриотическим клубом «Штурм». Подростки смогли рассмотреть макеты специализированной техники, узнать об их характеристиках и тактическом назначении под контролем опытных наставников.

Особое внимание уделили рискам цифрового пространства. Ветераны предупредили учащихся об опасностях в интернете и дали практические рекомендации по защите личных данных.

«Сегодня важно говорить с молодежью не только о героизме, но и о конкретных практических навыках — как в обращении со специализированной техникой, так и в информационной среде. Демонстрация оружия, которая всегда проходит с акцентом на безопасность и ответственность, помогает сделать патриотическое воспитание более наглядным и предметным», — отметил руководитель люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Работа по патриотическому воспитанию и проведению «Уроков мужества» для школьников муниципалитета будет продолжена.