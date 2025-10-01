Урок мужества ко Дню воссоединения новых регионов с Россией прошел в Балашихе

В школе № 14 прошел урок мужества, приуроченный ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Почетным гостем мероприятия стал Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Иван Клещерев.

В ходе встречи Иван Клещерев рассказал школьникам о своем боевом пути, событиях в новых регионах и значении выбора их жителей.

«Выборы в новых регионах проходили на моих глазах. Люди стояли в больших очередях, чтобы отдать свой голос за присоединение к России. Это говорит о многом», — отметил участник СВО.

Герой России поделился воспоминаниями о службе. Он не раз попадал под вражеские обстрелы, трижды был контужен, но продолжал выполнять боевые задачи. В одном из решающих боев Иван Клещерев возглавил штурмовой отряд, который контратакой уничтожил 11 танков, 10 боевых машин пехоты и более 170 противников. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

С 2023 года 30 сентября отмечается новая памятная дата России — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Референдумы, прошедшие осенью 2022 года, стали выражением воли миллионов жителей этих регионов к единству и развитию в составе России.