Урок мужества для школьников провели в Балашихе

Мероприятие «Герои не умирают — навечно остаются в строю!» состоялось в школе № 11 и было приурочено ко Дню защитника Отечества. Ребятам рассказали о героях прошлого и настоящего, уделив большое значение поддержке военнослужащих в зоне боевых действий.

Мероприятие посетили глава округа Сергей Юров, начальник управления по военно-политической работе Отдельного батальона связи дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Серафим Белов и представитель «Боевого братства» Виталий Иванов. Собравшиеся почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания.

Сергей Юров отметил, что многие добровольцы из Балашихи подписывают контракты и выполняют боевые задачи. В тылу жители регулярно отправляют гуманитарную помощь и поддерживают солдат. По словам главы округа, это пример настоящего патриотизма.

Школьникам рассказали об истории Росгвардии, ее задачах и направлениях деятельности. Отдельное внимание уделили порядку поступления в военные вузы.

Учащиеся подготовили концертную программу: прочитали стихи о доблести и чести, а также исполнили патриотические песни.

Подобные патриотические встречи в преддверии праздника пройдут во всех школах округа. Дети и подростки встретятся с военнослужащими Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского и участниками специальной военной операции.