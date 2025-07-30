Урок мужества для ребят из летнего трудового лагеря прошел в Серпухове

Участниками мероприятия стали воспитанники летнего трудового лагеря Центра по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове. На уроке мужества ребята узнали о выборе профессии защитника, о значении позывного, о гуманитарной поддержке бойцов, а также о том, что значит встать на защиту Родины.

Мероприятие провели в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. На встречу с молодежью приехали действующий военнослужащий Сергей со своей матерью, волонтером Ольгой, а также участники специальной военной операции, члены Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобокин и Альберт Файзуллин.

Представители Воскресной школы Храма Всех Святых, волонтеры и терапевт Союза здравоохранения Ирина Алимова передали защитникам гуманитарную помощь. Груз отправят на фронт уже в эту пятницу.

«Такие встречи — это часть большой работы по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к подвигу тех, кто защищает нашу страну», — подчеркнул глава Серпухова Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.