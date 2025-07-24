«Ура! Мы дома!»: Минобороны показало кадры возвращения домой российских военнопленных

Новая группа российских военнослужащих вернулась из украинского плена. Самолет, вылетевший с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в Московской области. Видео Минобороны показало РИА «Новости» .

На опубликованном ролике видно, как борт совершил посадку на территории аэропорта. Бойцы, вышедшие из воздушного судна, направлялись к автобусам и кричали: «Ура! Мы дома!».

Военные поделились своими впечатлениями от возвращения домой. Один из освобожденный военнослужащих выразил благодарность министерству обороны и президенту России Владимиру Путину. Еще один боец передал привет маме, а также сказал, что намерен вернуться в зону боевых действий.

Ранее Минобороны сообщило, что с территории, подконтрольной Киеву, вернули группу наших военнослужащих. В рамках обмена российская сторона передала Украине военнопленных ВСУ.