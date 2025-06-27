Управление президента назвало число вернувшихся с СВО ветеранов

Примерно 137 тысяч военнослужащих завершили участие в зоне проведения спецоперации и вернулись домой. Об этом на итоговом заседании коллегии Росмолодежи заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, большую часть вернувшихся ветеранов составляют люди до 35 лет. Новиков подчеркнул, что для них сейчас особое значение имеет помощь в социальной и профессиональной адаптации, в том числе в переобучении и поиске нового места работы.

«Мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки», — отметил он.

Новиков добавил, что организации Росмолодежи будут наращивать усилии для интеграции бойцов СВО в мирную жизнь.

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