Управление президента назвало число вернувшихся с СВО ветеранов
Новиков: с СВО вернулись домой примерно 137 тыс. военнослужащих
Примерно 137 тысяч военнослужащих завершили участие в зоне проведения спецоперации и вернулись домой. Об этом на итоговом заседании коллегии Росмолодежи заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, его процитировало РИА «Новости».
По его словам, большую часть вернувшихся ветеранов составляют люди до 35 лет. Новиков подчеркнул, что для них сейчас особое значение имеет помощь в социальной и профессиональной адаптации, в том числе в переобучении и поиске нового места работы.
«Мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки», — отметил он.
Новиков добавил, что организации Росмолодежи будут наращивать усилии для интеграции бойцов СВО в мирную жизнь.
Ранее председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Михаил Васютин обратил внимание на рост вовлечения молодежи в общественную деятельность. Благодаря развитию цифровых технологий молодые люди активно включаются в общественную деятельность и стремятся реализовать себя в бизнесе.