Спикер Госсобрания Марий Эл Васютин обратил внимание на рост политической активности среди молодежи

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Михаил Васютин затронул тему современной молодежи и ее роли в развитии общества. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru .

Васютин подчеркнул, что современные молодые люди выросли в условиях развития цифровых технологий и глобальной сети Интернет, что существенно повлияло на формирование их образа жизни, общения и мировосприятия. Благодаря этому они быстро адаптируются к новым условиям, активно включаются в общественную деятельность, занимаются творчеством и стремятся реализовать себя в бизнесе.

Особое внимание председатель уделил росту политической активности молодежи. Он отметил участие молодых депутатов в обсуждении важных государственных решений, инициативность в разработке законопроектов и внесение изменений в законодательство. Одним из ярких примеров служит принятие поправки к Конституции Республики Марий Эл, дающей молодежному парламенту региона право законодательной инициативы в Госсобрании.

Васютин убежден, что молодым людям предоставлены широкие возможности для реализации любых амбиций и устремлений. Важно лишь правильно выбирать направление действий, ведь каждый способен внести значительный вклад в улучшение жизни своего региона и всей страны, сказал он.