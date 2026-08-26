Упавший на дом в Липецкой области БПЛА унес жизни двух человек

Артамонов: в Липецкой области два человека погибли при атаке БПЛА на дом

Украинский беспилотник упал на частный дом в Липецком округе. Погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Об этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в телеграм-канале .

«В Липецком округе в результате падения беспилотника загорелся частный жилой дом. К сожалению, погибли два человека — мужчина и 14-летний ребенок», — заявил он.

Пострадали две женщины. Глава региона сообщил, что их увезли в больницу. К месту атаки выехали экстренные службы и глава Липецкого округа Давид Тодуа.

Ранее система ПВО сработала в Московском регионе. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ночь на 26 августа об уничтожении 10 беспилотников. На месте падения обломков работают экстренные службы.