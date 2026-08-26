Силы ПВО сбили 10 БПЛА, летевших в направлении Москвы

Силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников, летевших на Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены 10 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

Сегодня российские военные перехватили и уничтожили 39 беспилотников противника. Дежурные средства ПВО сбили вражеские БПЛА в период с 08:00 до 20:00.

Минобороны России ранее сообщало, что средства противовоздушной обороны днем в воскресенье, 23 августа, уничтожили 269 украинских БПЛА самолетного типа. Российские военные сбили вражеские беспилотники над акваторией Черного моря, Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом и девятью областями страны.