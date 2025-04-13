Упавший дрон ВСУ весом 200 кг нашли в Курской области

В Глушковском районе Курской области обнаружили упавший украинский дрон общим весом 200 килограммов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Украинский дрон нашли добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией. Место падения БПЛА оцепили. Саперы приступят к его разминированию в ближайшее время.

«Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 килограммов, пролетать со скоростью 150 километров в час до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что саперы в курском приграничье ежедневно обезвреживают десятки тысяч боеприпасов, мин и снарядов.

Ранее Хинштейн рассказал об отселении жителей Рыльского района из-за обстрелов ВСУ.