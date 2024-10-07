Задействованные на передовой украинские военные единодушно признали свое скорое поражение, но при этом они не предпринимают никаких усилий для изменения ситуации. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Он подчеркнул, что такое поведение украинских военных его сильно удивило.

«Все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению», — заявил Меркурис.

Британский эксперт подчеркнул, что украинские военные начали осознавать, что российская армия оказалась намного эффективнее и обладает лучшим вооружением, полученным безо всякой помощи Запада. Пока это мнение украинские военные принимают неохотно, но понимают, что в этом и заключается их будущее поражение.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил о растерянности командования украинских войск из-за полного разрушения выстроенной обороны на юге Донбасса.

Он пояснил, что группировки российских войск продолжают свое наступление, освобождая все новые населенные пункты, при этом не встречая никакого сопротивления. На этом фоне командование ВСУ даже не дает приказа об отступлении брошенным на местах подразделениям.