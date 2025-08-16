Военные третьей отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины унижениями довели сослуживца до отчаяния. Охваченный чувством мести, он отправил координаты месторасположения российским военным. Об этом сообщил Telegram-канал «Работайте, братья!» , запустивший специальный бот для недовольных службой в ВСУ.

В сообщении нацгвардеец заявил, что его постоянно унижали за «низкое морально-психологическое состояние». Поэтому он решил отомстить мучителям.

Российские военные проверили полученные данные и установили, что вражеская группировка находится в доме поселка Удачное в Покровском районе Донецкой Народной Республики.

На следующий день по координатам на место вылетели два беспилотника, атаковавшие место дислокации бригады. Пост сопроводили видео с ударом по зданию, в котором находились украинские боевики.

В конце июля доведенный до отчаяния насильно мобилизованный украинец расстрелял командира и своих сослуживцев, а после вышел к российским бойцам и сдался в плен. Во время допроса он признался, что не раскаивается в своем поступке.