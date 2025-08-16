Униженный сослуживцами боец Нацгвардии Украины сдал обидчиков военным России
Боец Нацгвардии Украины из мести сдал российским войска координаты дислокации
Военные третьей отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины унижениями довели сослуживца до отчаяния. Охваченный чувством мести, он отправил координаты месторасположения российским военным. Об этом сообщил Telegram-канал «Работайте, братья!», запустивший специальный бот для недовольных службой в ВСУ.
В сообщении нацгвардеец заявил, что его постоянно унижали за «низкое морально-психологическое состояние». Поэтому он решил отомстить мучителям.
Российские военные проверили полученные данные и установили, что вражеская группировка находится в доме поселка Удачное в Покровском районе Донецкой Народной Республики.
На следующий день по координатам на место вылетели два беспилотника, атаковавшие место дислокации бригады. Пост сопроводили видео с ударом по зданию, в котором находились украинские боевики.
В конце июля доведенный до отчаяния насильно мобилизованный украинец расстрелял командира и своих сослуживцев, а после вышел к российским бойцам и сдался в плен. Во время допроса он признался, что не раскаивается в своем поступке.