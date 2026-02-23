Нынешний курс западных элит ведет Украину к окончательному исчезновению с политической карты мира. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, выступая на заседании Совбеза ООН.

Дизен констатировал, что главной ошибкой Запада стала попытка втянуть Украину в Североатлантический альянс. В результате страна так и вошла в этот блок, зато оказалась втянута в разрушительный для нее военный конфликт.

Это произошло в том числе и потому, что НАТО грубо проигнорировал «красные линии» Москвы. Кремлю пришлось реагировать на прямую угрозу безопасности у границ.

Дизен отметил, что даже сейчас, когда украинское государство стоит на пороге полного краха, Вашингтон и Брюссель отказываются вести конструктивный диалог с Москвой.

Профессор напомнил, что предвидел этот кровавый сценарий еще два десятилетия назад. Он предупредил мировое сообщество, что если Запад не изменит подход и не признает интересы Кремля, конфликт неизбежно перерастет в прямую войну между Россией и блоком НАТО.

«Более 20 лет назад я предупреждал о конфликте. И говорил, что он может уничтожить Украину», — подчеркнул Дизен.

Зеленский 19 февраля признал, что США не хотят видеть Украину в НАТО.