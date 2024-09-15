Уничтоженную на дороге в Курской области технику ВСУ сняли на видео

Боевые бронированные машины украинских боевиков подбили и сожгли на трассе в Курской области. Снятые с беспилотника кадры с «дороги смерти» ВСУ опубликовали в своем Telegram-канале военные 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа.

Бойцы уточнили, что видео снято на трассе, ведущей к столице российского региона. Уничтоженную или сожженную технику противника можно увидеть на обочине или прямо посередине дороги.

«Зачем только полезли на нашу землю — неужели опыт предшественников ничему не научил?» — указали в подписи к видео.

Но с потерями украинские боевики решили не считаться. Командир одного из российских отрядов с позывным Аид заявил, что командование ВСУ перекинуло к занятой Судже дополнительные силы.

Он подчеркнул, что по позициям противника наносят удары, чтобы не дать сформироваться «кулаку», но обстановка в этой части курского приграничья остается тяжелой.