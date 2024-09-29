Уничтожение склада боеприпасов под Волгоградом оказалось украинским фейком

Украинское командование объявило об уничтожении российского склада боеприпасов в Волгоградской области, но это оказалось фейком. Там сгорела лишь сухая трава, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины отчиталась об ударе по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения «Котлубань», куда якобы прибыл поезд с импортными ракетами. Военные заявили, что произошел сильный пожар с детонацией. Вслед за эти украинские Telegram-каналы показали видео возгорания в Дубае в 2021 году, выдав его за кадры из Волгоградской области.

Военкоры сообщили, что склад в Городищенском районе уцелел, сгорела лишь сухая трава. Эту информацию подтвердило «Радио Свобода»*, опубликовав спутниковые снимки.

В ночь на 29 сентября силы ПВО уничтожили над Россией 125 беспилотников. Из них 67 — над Волгоградской областью. Губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале правительства заявил, что дроны спровоцировали возгорание травы, а военные и гражданские объекты не пострадали.

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