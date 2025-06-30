Уничтожение пункта дислокации ВСУ около Конотопа сняли на видео

Беспилотники «Герань — 2» уничтожили пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ около города Конотоп в Сумской области. Видео удара опубликовала пресс-служба Минобороны
На опубликованных кадрах оператор беспилотника, установив цель по координатам, направил летательный аппарат на цель, устроив масштабный взрыв.
В пресс-службе Минобороны уточнили, что в зону поражения также попали места хранения вражеских беспилотников.
Это не первый массивный удар группировки российский войск по Конотопу. В начале июня мэр города Артем Семенихин заявил о крупном налете дронов-камикадзе с разных направлений. По его словам, такого количества ударов роев беспилотников регион не переживал никогда.
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