Уничтожение пункта дислокации ВСУ около Конотопа сняли на видео

Беспилотники «Герань — 2» уничтожили пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ около города Конотоп в Сумской области. Видео удара опубликовала пресс-служба Минобороны

На опубликованных кадрах оператор беспилотника, установив цель по координатам, направил летательный аппарат на цель, устроив масштабный взрыв.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что в зону поражения также попали места хранения вражеских беспилотников.

Это не первый массивный удар группировки российский войск по Конотопу. В начале июня мэр города Артем Семенихин заявил о крупном налете дронов-камикадзе с разных направлений. По его словам, такого количества ударов роев беспилотников регион не переживал никогда.