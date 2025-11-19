Уничтожение «Искандером» пусковых установок ATACMS под Харьковом сняли на видео
Появилось видео с уничтожением пусковой установки в Харьковской области, откуда запустили ракеты ATACMS в сторону Воронежа. Запись предоставила пресс-служба Минобороны.
Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» ликвидировали четыре ракеты ATACMS, запущенные в сторону Воронежа 18 ноября.
«Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение», — заявили в ведомстве.
Также министерство предоставило фото сбитых ракет. В результате ЧП никто не пострадал.
Разведчики быстро установили, откуда противник запустил ракеты. Место было в Харьковской области — нашли две пусковые установки MLRS производства США.
В итоге ВС России нанесли ракетный удар по этой позиции. Обе установки и личный состав боевых расчетов ВСУ были уничтожены.