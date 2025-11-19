Уничтожение «Искандером» пусковых установок ATACMS под Харьковом сняли на видео

Появилось видео с уничтожением пусковой установки в Харьковской области, откуда запустили ракеты ATACMS в сторону Воронежа. Запись предоставила пресс-служба Минобороны.

«Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение», — заявили в ведомстве.

Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» ликвидировали четыре ракеты ATACMS, запущенные в сторону Воронежа 18 ноября.

Также министерство предоставило фото сбитых ракет. В результате ЧП никто не пострадал.

Разведчики быстро установили, откуда противник запустил ракеты. Место было в Харьковской области — нашли две пусковые установки MLRS производства США.

В итоге ВС России нанесли ракетный удар по этой позиции. Обе установки и личный состав боевых расчетов ВСУ были уничтожены.