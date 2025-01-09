Умеров выпрашивал ПВО у Италии и Норвегии

ВСУ попросили системы ПВО и ракеты к ним у Италии и Норвегии

Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил системы ПВО и ракеты к ним в ходе встреч с итальянским и норвежским коллегами. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook*.

По его словам, ключевым вопросом разговора с министром обороны Италии Гуидо Крозетто стали ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.

«Также обсудили перспективу совместного производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним <…> Отдельно отметил важность передачи итальянских БТР и БМП», — написал Умеров.

Кроме этого Умеров встретился с министром обороны Норвегии Бьерном Арильдом Грамом в рамках работы контактной группы по оказанию военной помощи Украине в Германии. Здесь тоже внимание уделялось вопросу усиления систем ПВО, в решении которого, по словам министра, страна рассчитывает на поддержку Норвегии.

«Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов», — также добавил украинский чиновник.

Ранее стало известно, что Германия в 2025 году планирует подготовить около 10 тысяч украинских военнослужащих. На сегодняшний день немецкая сторона успела подготовить более 19 тысяч украинских военнослужащих.