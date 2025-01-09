Стало известно, сколько украинских солдат Германия обучит в 2025 году

Германия обучит около 10 тысяч солдат ВСУ в 2025 году

ФРГ планирует в текущем году подготовить около 10 тысяч украинских военнослужащих. С таким заявлением выступил немецкий министр обороны Борис Писториус, его процитировал телеканал N-tv .

Писториус отметил, что речь идет пока только о цели, которая Германия в данном вопросе поставила себе на 2025 год. Когда именно начнется обучение этой группы украинских военнослужащих, министр не уточнил.

По его словам, к настоящему моменту немецкая сторона успела подготовить более 19 тысяч украинских военнослужащих. Писториус также добавил, что Германия поддержит Украину военной техникой и боеприпасами «в краткосрочной перспективе». В частности, пояснил министр, планируются поставки этой стране дополнительных управляемых ракет для систем ПВО типа IRIS-T.

Кроме того, в ходе встречи Контактной группы по Украине, Писториус призвал к сохранению работы в формате «Рамштайн» и после того, как состоится инаугурация президента США Дональда Трампа.

При этом ранее издание Politico предположило, что украинская Контактная группа оказалась под угрозой распада после ухода с поста главы Пентагона Ллойда Остина.