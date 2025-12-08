Умеров покажет Зеленскому все драфты мирного соглашения 8 декабря

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 8 декабря доложит президенту Владимиру Зеленскому о результатах встречи с зятем американского лидера Джаредом Кушнером и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом Умеров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он покажет украинскому лидеру все драфты мирного соглашения.

«Сегодня мы предоставим президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах. Мы работаем максимально интенсивно!» — отметил Умеров.

Он добавил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и суверенитета страны, безопасность населения, а также формирует стабильную основу для демократического будущего.

Участники встречи обсудили результаты встречи американской и российской сторон и шаги, которые могут привести к окончанию конфликта.

Несколько дней назад Зеленский назвал предметным и конструктивным телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером после их встречи с украинской делегацией во Флориде.