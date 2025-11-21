Умеров опроверг публикации СМИ о согласовании мирного плана США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров заявил, что не обсуждал во время командировки в США пункты плана по урегулированию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Умеров подчеркнул, что его задачи были техническими — организовать встречи и подготовить диалог.

«Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия», — добавил он.

Накануне секретарь СНБО вернулся на Украину. Умеров покинул страну после того, как Национальное антикоррупционное бюро начало обыски по Миндичгейту.

Предположительно, близкий к Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич уговорил Умерова, в то время министра обороны, закупить 10 тысяч бронежилетов без требуемой проверки.