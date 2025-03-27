Умер водитель автобуса, пострадавший при атаке дрона ВСУ в Горловке

Скончался водитель автобуса, получивший ранения при атаке украинского беспилотника в жилом массиве в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

«Наши медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Вечная память и вечный покой», — написал мэр.

Водителя ранило во время прилета дрона ВСУ по жилому массиву «Комсомолец» в Никитском районе Горловки. Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее стало известно, что еще одна местная жительница пострадала при артобстреле города со стороны ВСУ по проспекту Ленина. Также под атаку беспилотника попала бригада скорой медицинской помощи на «Строителе». Сотрудники не пострадали.