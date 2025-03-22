Мирная жительница пострадала при обстреле в Горловке
Мэр Приходько: в Горловке при обстреле пострадала женщина
Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«В результате артобстрела со стороны украинских нацистов по проспекту Ленина ранена мирная жительница Горловки», — написал он.
Также мэр сообщил, что бригада скорой медицинской помощи попала под атаку БПЛА на «Строителе». Сотрудники не пострадали.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в субботу утром Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, выпустив шесть кассетных снарядов «натовского» калибра в течение десяти минут.
Ранее четыре спасателя пострадали из-за атаки дрона в Горловке. Под удар попала пожарная автоцистерна.