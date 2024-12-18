«Умер на руках». Боец СВО рассказал о гибели ребенка в Рубежном после атак ВСУ

News.ru: мальчик погиб от осколка ВСУ в Рубежном на руках у российских бойцов

Фото: РИА «Новости»

Ребенок получил смертельное ранения в спину при атаках ВСУ в Рубежном. Мальчик умер на руках российских военных, сообщил News.ru командир танкового взвода с позывным Варвар.

По словам собеседника издания, ребенку на вид было 10-11 лет. Он всегда встречал бойцов ВС РФ и любил с ними разговаривать.

«Когда за Рубежное шли бои, один парень <…> встречал нас, на велосипеде с вопросом: „ребят, как вы?“. Один из осколков ВСУ при обстреле попал ему в спину, мальчик умер на наших руках. Спасти его было нереально», — рассказал Варвар.

По словам командира, все дети на занимаемых РФ территориях поддерживают российскую армию. Они встречают военных с флагами страны.

Жертвами атак в ДНР со стороны ВСУ с февраля 2022 года стали 152 ребенка. По данным СЦКК, пострадали минимум 488 детей. За два года зафиксировано 167 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах «Лепесток».

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