СЦКК: минимум 488 детей пострадали в ДНР из-за атак ВСУ с 2022 года

Как минимум 488 детей пострадали в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ с февраля 2022 года. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За 970 дней эскалации погибло 5096 гражданских лиц, в том числе 152 ребенка», — добавили в представительстве.

Ранения получили 7184 мирных жителя. За два года СЦКК зафиксировал 167 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах «Лепесток». Трое погибли в результате полученных ранений.

Жертвами украинских атак на Белгородскую, Курскую и Брянскую области с 2022 года стали 398 мирных жителей, сообщила ранее омбудсмен Татьяна Москалькова.