Ультиматумы не помогут? В Германии ответили Трампу на заявления о Путине

Tageszeitung: ультиматумы Трампа вряд ли заставят Путина отступить

Hu Yousong/XinHu
Фото: Hu Yousong/XinHu/www.globallookpress.com

Маловероятно, что ультиматум, который выставил президент США Дональд Трамп, заставит его российского коллегу Владимира Путина отступить. Об этом сообщила газета Tageszeitung.

«Ультиматумы не могут принудить к миру», — написал колумнист издания Бернхард Клазен.

По его мнению, Евросоюзу необходимо надавить на Украину, чтобы заставить ее уважать права русскоязычных, а НАТО — отложить вопрос ее членства как минимум на 10 лет. Невозможным с точки зрения Запада он назвал только одно требование России — переход под ее контроль четырех регионов.

Ранее Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф приедет в Москву 6–7 августа, хотя ранее представителя Белого дома ждали в выходные.

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