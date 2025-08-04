Ультиматумы не помогут? В Германии ответили Трампу на заявления о Путине
Tageszeitung: ультиматумы Трампа вряд ли заставят Путина отступить
Маловероятно, что ультиматум, который выставил президент США Дональд Трамп, заставит его российского коллегу Владимира Путина отступить. Об этом сообщила газета Tageszeitung.
«Ультиматумы не могут принудить к миру», — написал колумнист издания Бернхард Клазен.
По его мнению, Евросоюзу необходимо надавить на Украину, чтобы заставить ее уважать права русскоязычных, а НАТО — отложить вопрос ее членства как минимум на 10 лет. Невозможным с точки зрения Запада он назвал только одно требование России — переход под ее контроль четырех регионов.
Ранее Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф приедет в Москву 6–7 августа, хотя ранее представителя Белого дома ждали в выходные.