Ультиматум Киеву. От Украины потребовали завершить конфликт: США назвали близкую дату

Reuters: США и Украина обсуждают заключение мирного соглашения в марте 2026 года

Соединенные Штаты и Украина обсуждают амбициозный план по достижению мирного соглашения с Россией уже к марту 2026 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых переговоров.

Американская сторона настаивает на скорейшем завершении сделки. Такая спешка вызвана тем, что ближе к осени Трамп намерен сосредоточиться на внутренних делах США перед промежуточными выборами в конгресс, из-за чего у Белого дома останется меньше времени и политических ресурсов для украинского вопроса.

Согласно предложенной схеме, итоговый мирный договор планируют вынести на всенародный референдум, который может пройти одновременно с президентскими и парламентскими выборами на Украине уже в мае.

В Киеве к таким срокам относятся скептически, отмечая, что на организацию полноценного голосования в текущих условиях требуется не менее полугода. Кроме того, проведение выборов потребует изменения законодательства.

Украина также требует полного прекращения огня на время кампании и предоставления жестких гарантий безопасности от США и партнеров, прежде чем какие-либо договоренности будут окончательно зафиксированы.

Главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, по которому стороны пока не продвинулись ни на шаг. В Киеве, как пишет Reuters, выразили готовность рассматривать «нестандартные решения», такие как демилитаризованная зона или зона свободной торговли.

Еще одним спорным моментом стала судьба Запорожской АЭС: Москва отвергла предложение США передать станцию под управление Вашингтона для распределения энергии обеим странам. Трамп тем не менее называл соглашение по завершению украинского кризиса «очень скорым».