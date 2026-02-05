Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине очень близким

Стороны конфликта очень близки к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, рассказывая журналистам о результатах трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Видео опубликовала пресс-служба Белого дома .

«Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», — заявил американский лидер.

Переговоры проходили 4–5 февраля. Среди уже объявленных договоренностей — первый за несколько месяцев обмен пленными: Россия и Украина передали друг другу по 157 военных, а украинская сторона к тому же вернула троих удерживаемых жителей Курской области.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который тоже участвовал в переговорах, несмотря на первоначальное заявление, назвал работу продуктивной и давшей конкретный результат.